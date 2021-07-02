ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До Києва їдуть зірки сучасного нео-соулу Jose James & Taali

Новость на русском → П'ятниця 02 липня 2021 17:54
До Києва їдуть зірки сучасного нео-соулу Jose James & Taali Фото: Jose James & Taali їдуть у Київ (kureni.com)

15.07.2021

15 липня у Києві на локації "Курені" виступить дуже класний і теплий американський дует Jose James & Taali (квитки).


Хосе Джеймс – зірка культового лейбла Blue Note Recrods та одне з найяскравіших імен сучасного нео-соулу. Його стиль – відсутність чіткого напрямку і пірнання з головою у будь-який жанр, цікавий йому просто зараз – немає значення, чи це хіп-хоп, чи соул, чи драм-н-бейс.


На відміну від Джеймса, про сингерку-сонграйтерку Таалі у нас мало хто знає. Вона насамперед запам’ятовується особливим тембром голосу, що лишає у вухах приємне відлуння, яке звучить ще якийсь час після того, як Таалі закінчує співати. Тому її просто неможливо перестати слухати, вона зачаровує.


В її музиці особливо відчувається фолькова традиція Леонарда Коена та Джоні Мітчелл.

У 2013-му вона зробила відеосалон The Orchard Sessions, записуючи лайви зі своєї нью-йоркської квартири. Зокрема, вже на тих записах можна побачити її дует з Хосе Джеймсом, а також зі Snarky Puppy та Беккою Стівенс, спільна робота з якою, до речі, принесла Таалі цього року номінацію на "Ґреммі".

Один із прес-релізів описав його так: "Лос-анджельський поп, юдейська гармонія та чуттєвість нью-йоркської сонграйтерки" – і це мікс, який найкраще слухати наживо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Концерты
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Футболісти збірної почали говорити українською після "мовного скандалу"
Футболісти збірної почали говорити українською після "мовного скандалу"