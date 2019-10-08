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KARNA в Киеве презентует новый альбом #ARKAN

 

05.12.2019

Этой осенью гуцул-металлисты KARNA отправляются во всеукраинский тур с новым альбомом #ARKAN (билеты).

Главные металл-хитмейкеры страны, основатели жанра "гуцул-металл", будут не только зажигать на сцене, но и объединит всех ценителей рок-н-ролла в большой всеукраинский аркан!

Группа создана в 1997 году в Ивано-Франковске. Первый свой альбом группа выпустила в 2003 году под названием "Летимо". Второй альбом вышел в 2010 году под названием "KARNA".

Кроме аутентичных прикарпатских нюансов в музыке, яркой чертой "гуцул-металла" стало концертное изобретение группы KARNA под названием "металл-аркан": во время выступления гитарист и/или басист спускаются со сцены к публике; продолжая играть, они оказываются в центре круга, а в кульминационный момент начинается слэм. Таким образом сочетается традиционный карпатский аркан с элементами мировой рок-культуры.

В конце июня 2014 года вышел первый сингл коллектива в обновленном составе "За тебе кров моя". Первый видеоклип возрожденного группы вышел 2016 года на песню "Маленька", а за ним в 2017 году – "Party на Прикарпатті". В 2019 году группа презентует новый альбом ARKAN.

“Party на Прикарпатті”, “Вітролом”, “Прометей” и много новых гуцулметал-боевиков будут звучать в Киеве в клубе Atlas 5 декабря.

KARNA - Party на Прикарпатті

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