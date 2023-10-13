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Kalush Orchestra їдуть в Америку з яскравим та непередбачуваним шоу

Kalush Orchestra (фото: прес-служба гурту)
 

01.11.2023-26.11.2023

Kalush Orchestra вже втретє завітає з великим туром в США та Канаду (квитки).

До слова, цього разу, окрім яскравого шоу на сцені, гурт збирає талановитих українців та робить своє шоу ще більш яскравим та непередбачуваним. Кожен може зробити свій кавер на улюблену пісню Kalush Orchestra. 

"Йо! Ми вирішили зробити наш третій тур в США ще крутішим. Якщо хочеш запалити разом з нами на сцені, записуйте кавери на наші пісні, викладайте в соціальні мережі з хештегом #powercoverKO. Автори найкращих каверів зможуть потрапити на сцену та заспівати улюблену пісню разом з нами!", - закликає фронтмен гурту Олег Псюк.

 

Гурт запланував концертний тур наступними містами: Ванкувер (1 листопада), Сіетл (2 листопада), Сан-Франциско (3 листопада), Лос-Анджелес (4 листопада), Сан-Дієго (5 листопада), Даллас (8 листопада), Х’юстон (9 листопада), Бостон (10 листопада), Філадельфія (11 листопада), Вашингтон (12 листопада), Маямі (15 листопада), Клівленд (16 листопада), Детройт (17 листопада), Чикаго (18 листопада), Нью-Йорк (19 листопада), Вінніпег (22 листопада), Калгарі (23 листопада), Едмонтон (24 листопада), Монреаль (25 листопада), Торонто (26 листопада).

За 2022 рік артистам вдалося зібрати понад 60 млн гривень на допомогу Україні, підрахунки за 2023 рік ще ведуться.

 

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