ua en ru
Пт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Kalush Orchestra їдуть в Америку з яскравим та непередбачуваним шоу

Новость на русском → П'ятниця 13 жовтня 2023 10:36
Kalush Orchestra їдуть в Америку з яскравим та непередбачуваним шоу Kalush Orchestra (фото: прес-служба гурту)

01.11.2023-26.11.2023

Kalush Orchestra вже втретє завітає з великим туром в США та Канаду (квитки).

До слова, цього разу, окрім яскравого шоу на сцені, гурт збирає талановитих українців та робить своє шоу ще більш яскравим та непередбачуваним. Кожен може зробити свій кавер на улюблену пісню Kalush Orchestra.

"Йо! Ми вирішили зробити наш третій тур в США ще крутішим. Якщо хочеш запалити разом з нами на сцені, записуйте кавери на наші пісні, викладайте в соціальні мережі з хештегом #powercoverKO. Автори найкращих каверів зможуть потрапити на сцену та заспівати улюблену пісню разом з нами!", - закликає фронтмен гурту Олег Псюк.

Гурт запланував концертний тур наступними містами: Ванкувер (1 листопада), Сіетл (2 листопада), Сан-Франциско (3 листопада), Лос-Анджелес (4 листопада), Сан-Дієго (5 листопада), Даллас (8 листопада), Х’юстон (9 листопада), Бостон (10 листопада), Філадельфія (11 листопада), Вашингтон (12 листопада), Маямі (15 листопада), Клівленд (16 листопада), Детройт (17 листопада), Чикаго (18 листопада), Нью-Йорк (19 листопада), Вінніпег (22 листопада), Калгарі (23 листопада), Едмонтон (24 листопада), Монреаль (25 листопада), Торонто (26 листопада).

За 2022 рік артистам вдалося зібрати понад 60 млн гривень на допомогу Україні, підрахунки за 2023 рік ще ведуться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Концерты
STYLER
Кондратюк назвав "неуком" Козловського після звинувачень, що він забирає його військову зарплату
Кондратюк назвав "неуком" Козловського після звинувачень, що він забирає його військову зарплату