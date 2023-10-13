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Kalush Orchestra едут в Америку с ярким и непредсказуемым шоу

Новина українською → Пятница 13 октября 2023 10:36
Kalush Orchestra едут в Америку с ярким и непредсказуемым шоу Kalush Orchestra (фото: пресс-служба группы)

01.11.2023-26.11.2023

Kalush Orchestra уже третий раз посетит большой тур в США и Канаду (билеты).

К слову, на этот раз, кроме яркого шоу на сцене, группа собирает талантливых украинцев и делает свое шоу еще более ярким и непредсказуемым. Каждый может сделать свой кавер на любимую песню Kalush Orchestra.

Мы решили сделать наш третий тур в США еще круче. Если хочешь зажечь вместе с нами на сцене, записывайте каверы на наши песни, выкладывайте в социальные сети с хештегом #powercoverKO. Авторы лучших каверов смогут попасть на сцену и спеть любимую песню вместе с нами!", - призывает фронтмен группы Олег Псюк.

Группа запланировала концертный тур по следующим городам: Ванкувер (1 ноября), Сиэтл (2 ноября), Сан-Франциско (3 ноября), Лос-Анджелес (4 ноября), Сан-Диего (5 ноября), Даллас (8 ноября), Х (9 ноября), Бостон (10 ноября), Филадельфия (11 ноября), Вашингтон (12 ноября), Майами (15 ноября), Кливленд (16 ноября), Детройт (17 ноября), Чикаго (18 ноября), Нью-Йорк (19 ноября), Виннипег (22 ноября), Калгари (23 ноября), Эдмонтон (24 ноября), Монреаль (25 ноября), Торонто (26 ноября).

За 2022 год артистам удалось собрать более 60 млн гривен в помощь Украине, подсчеты за 2023 год еще ведутся.

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