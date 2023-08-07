UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Jamala, Go_A, LELY 45, AZOV LOVE. Топ кращих концертів в артпросторі UYAVA у серпні

Киян чекає гарячий серпень на UYAVA (фото: facebook.com/uyava.art)
 

11.08.2023, 12.08.2023, 13.08.2023, 17.08.2023, 18.08.2023, 19.08.2023, 20.08.2023, 24.08.2023

Артпростір UYAVA, що у Саду бажань на київському ВДНГ, продовжує допомагати українським бійцям із тилу та створювати яскраві концерти.

Серпень на локації направду буде гарячим. В UYAVA відбудеться безліч благодійних музичних івентів.

11 серпня артпростір сколихне своїм потужним голосом одна з найпродуктивніших українських співачок сьогодення LELY 45.

 

12 серпня до столиці приїде засновник лейблу Blue Shadow, талановитий ізраїльський DJ і продюсер Jenia Tarsol - автор треку "Takadoom", що завоював серця мільйонів слухачів у всьому світі.

 

13 серпня на локації проведуть сімейний фестиваль "Песики Фест". Під час заходу збиратимуть гроші на закупівлю амуніції для собак, що виконують бойові завдання на сході України, а також на відбудову притулків.

17 серпня гостей UYAVA чекатимуть культові хіти XX сторіччя у виконанні колективу Jazz in Kyiv Band. Як додатковий бонус до такої музичної насолоди - пролунають джазові історії від Олексія Когана.

 

18 серпня заряджатимуть лютим етнофольком фіналісти Євробачення 2021 Gо_А. Київський гурт без сумніву запалить і змусить пошуміти всіх.

 

19 серпня шведський продюсер та резидент HOSPITAL RECORDS Seba привезе до Києва якісний і потужний драм-н-бейс.

 

20 cерпня в артпросторі виступить із благодійним концертом Jamala. Її звучання в поєднанні з естетикою лайвів - один з атрибутів нині пульсуючої музичної сцени України. 

 

24 серпня в UYAVA пройде особливий благодійний захід - AZOV LOVE. У його межах об’єднають усі напрями допомоги українським героям та їхнім сім’ям. Головна мета події - зібрати кошти на баггі для 3 ОШБр, що боронить країну на Бахмутському напрямку. У програмі - концерт українських артистів ROXOLANA, ЮЮ, Dayton, Burla, Люся Кава та Dima Prokopov.

 

Квитки на концерти доступні за посиланням.

Читайте РБК-Україна в Google News
музикаЭкспоцентр Украины