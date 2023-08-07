Jamala, Go_A, LELY 45, AZOV LOVE. Топ кращих концертів в артпросторі UYAVA у серпні

Артпростір UYAVA, що у Саду бажань на київському ВДНГ, продовжує допомагати українським бійцям із тилу та створювати яскраві концерти.

Серпень на локації направду буде гарячим. В UYAVA відбудеться безліч благодійних музичних івентів.

11 серпня артпростір сколихне своїм потужним голосом одна з найпродуктивніших українських співачок сьогодення LELY 45.

12 серпня до столиці приїде засновник лейблу Blue Shadow, талановитий ізраїльський DJ і продюсер Jenia Tarsol - автор треку "Takadoom", що завоював серця мільйонів слухачів у всьому світі.

13 серпня на локації проведуть сімейний фестиваль "Песики Фест". Під час заходу збиратимуть гроші на закупівлю амуніції для собак, що виконують бойові завдання на сході України, а також на відбудову притулків.

17 серпня гостей UYAVA чекатимуть культові хіти XX сторіччя у виконанні колективу Jazz in Kyiv Band. Як додатковий бонус до такої музичної насолоди - пролунають джазові історії від Олексія Когана.

18 серпня заряджатимуть лютим етнофольком фіналісти Євробачення 2021 Gо_А. Київський гурт без сумніву запалить і змусить пошуміти всіх.

19 серпня шведський продюсер та резидент HOSPITAL RECORDS Seba привезе до Києва якісний і потужний драм-н-бейс.

20 cерпня в артпросторі виступить із благодійним концертом Jamala. Її звучання в поєднанні з естетикою лайвів - один з атрибутів нині пульсуючої музичної сцени України.

24 серпня в UYAVA пройде особливий благодійний захід - AZOV LOVE. У його межах об’єднають усі напрями допомоги українським героям та їхнім сім’ям. Головна мета події - зібрати кошти на баггі для 3 ОШБр, що боронить країну на Бахмутському напрямку. У програмі - концерт українських артистів ROXOLANA, ЮЮ, Dayton, Burla, Люся Кава та Dima Prokopov.

Квитки на концерти доступні за посиланням.