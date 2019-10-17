Jah Khalib исполнит лучшие хиты в Киеве

08.11.2019
Jah Khalib – автор множества хитов (Лейла, Медина, Мамасита и др.), которые уже давно разлетелись на цитаты среди молодежи и более взрослого поколения.
И 8 ноября 2019 года в Киеве состоится традиционный большой концерт (билеты).
Ежегодно рэпер собирает тысячи поклонников на одной из крупнейших площадок столицы. На этот раз местом встречи станет киевский Дворец Спорта.
Концерт-шоу будет продолжением масштабного турне, в рамках которого артист презентует новый альбом и исполнит лучшие хиты.
Jah Khalib - Медина