Jah Khalib виконає найкращі хіти у Києві

Jah Khalib

08.11.2019

Jah Khalib – автор безлічі хітів (Лейла, Медіна, Мамасіта та ін.), які вже давно розлетілися на цитати серед молоді та більш дорослого покоління.

І 8 листопада 2019 року в Києві відбудеться традиційний великий концерт (квитки).

Щороку репер збирає тисячі шанувальників на одному з найбільших майданчиків столиці. Цього разу місцем зустрічі стане київський Палац Спорту.

Концерт-шоу буде продовженням масштабного турне, в рамках якого артист презентує новий альбом і виконає найкращі хіти.

Jah Khalib - Медіна