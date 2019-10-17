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Jah Khalib виконає найкращі хіти у Києві

Lite » Афиша 17.10.2019 - 07:06
Jah Khalib
Jah Khalib

08.11.2019

Jah Khalib – автор безлічі хітів (Лейла, Медіна, Мамасіта та ін.), які вже давно розлетілися на цитати серед молоді та більш дорослого покоління.

І 8 листопада 2019 року в Києві відбудеться традиційний великий концерт (квитки).

Щороку репер збирає тисячі шанувальників на одному з найбільших майданчиків столиці. Цього разу місцем зустрічі стане київський Палац Спорту.

Концерт-шоу буде продовженням масштабного турне, в рамках якого артист презентує новий альбом і виконає найкращі хіти.

Jah Khalib - Медіна

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