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Известная джазовая певица Ольга Лукачова сыграет большой концерт в Киеве

Lite » Афиша 30.05.2019 - 15:46
Ольга Лукачова (фото: пресс-служба)
Ольга Лукачова (фото: пресс-служба)

01.06.2019

1 июня джазовая певица Ольга Лукачова выступит с проектом VOLGA: FUNK в Caribbean Club Concert Hall. Звездными гостями концерта, с которыми в дуэте споет артистка, станут Alloise, Соня Сухорукова и Женя Толочный.

В репертуаре VOLGA: FUNK микс от психоделик-фанка, ритм-н-блюза, джаза, соула до светлых песен диско. На концерте вживую прозвучат легендарные композиции James Brown, Chaka Khan, Nina Simone, Martha High, а также музыканты презентуют две новые авторские композиции, саундпродюсером одной из которых стал Евгений Филатов.

"1 июня я впервые представлю «на суд» слушателей свой авторский материал: две песни, которые я написала давно, но какие-то жизненные «палки в колеса» не давали сделать следующие шаги. Предстоящий концерт - логическое продолжение нашего праздника музыки, где мы сыграем то, что нам нравится и то, что отзывается в сердцах и мыслях слушателей", - рассказывает Ольга Лукачова.

Напомним, что концертный проект VOLGA: FUNK уже трижды покорял своей энергией киевские площадки, а в фанк артистка завлекла Дмитрия Шурова (Pianoboy), Дениса Дудко («Океан Эльзы»), Женю Галича (O.Torvald), Евгения Филатова (The Maneken), Фагота (ТНМК), Alloise и KADNAY.

На концерте 1 июня будет фанкового - музыканты будут качать, зажигать и играть разными цветами музыкальной радуги. Билеты можно купить здесь!

Ольга Лукачова 

Ольга Лукачова 

 


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