ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відома джазова співачка Ольга Лукачова зіграє великий концерт у Києві

Lite » Афиша 30.05.2019 - 15:46
Ольга Лукачова (фото: прес-служба)
Ольга Лукачова (фото: прес-служба)

01.06.2019

1 червня джазова співачка Ольга Лукачова виступить з проектом VOLGA: FUNK у Caribbean Club Concert Hall. Зірковими гостями концерту, з якими у дуеті заспіває артистка, стануть Alloise, Соня Сухорукова та Женя Толочный.

В репертуарі VOLGA: FUNK мікс від психоделік-фанку, ритм-н-блюзу, джазу, соулу до світлих пісень диско. На концерті наживо прозвучать легендарні композиції James Brown, Chaka Khan, Nina Simone, Martha High, а також музиканти презентують дві нові авторські композиції, саундпродюсером однієї з яких став Євген Філатов. 

"1-го червня я вперше представлю «на суд» слухачів свій авторський матеріал: дві пісні, які я написала давно, але якісь життєві «палки в колеса» не давали зробити наступні кроки. Майбутній концерт - логічне продовження нашого свята музики, де ми зіграємо те, що нам подобається й те, що відгукується в серцях та думках слухачів", - розповідає Ольга Лукачова.

Нагадаємо, що концертний проект VOLGA: FUNK вже тричі підкорював своєю енергією київські майданчики, а у фанк артистка заманила Дмитра Шурова (Pianoboy), Дениса Дудко («Океан Ельзи»), Женю Галіча (O.Torvald), Євгена Філатова (The Maneken), Фагота (ТНМК), Alloise та KADNAY.

На концерті 1 червня буде фанково – музиканти будуть качати, запалювати та грати різними кольорами музичної веселки. Квитки можна купити тут!

Ольга Лукачова

Ольга Лукачова

 


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/www/2019.rbc.ua/application/rbc/view/scripts/portal/index/vubory-news.phtml on line 1
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся