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Израильский пианист Таль Бабицкий впервые выступит в Киеве

Lite » Афиша 31.07.2019 - 16:47
Израильский пианист Таль Бабицкий впервые выступит в Киеве
Израильский пианист Таль Бабицкий впервые выступит в Киеве

15.08.2019

15 августа израильский композитор и пианист Таль Бабицкий сыграет концерт в Киеве. В столичном Caribbean Club Concert-Hall музыкант представит программу авторских песен, в которые можно влюбиться с первой ноты.

Таля Бабицкого называют одним из самых плодотворных композиторов и исполнителей нашего времени. На его счету семь оригинальных альбомов, музыка для кино и телевидения, композиции и аранжировки для десятков артистов различных жанров: джаз, соул, поп-рок и других. 

Композитор создал новый стиль под названием "космический фьюжн" - жанр, который путешествует между джазом и поп-роком, романтической музыкой и латинскими ритмами.

15 августа Таль Бабицкий в Caribbean Club Concert Hall подарит слушателям уникальный, яркий и мелодичный музыкальный израильский коктейль из джаза, фанка и соула, приправленный этническими и бразильскими ритмами. Не пропустите волшебный музыкальный вечер в уютном месте! 

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь

 


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