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Ізраїльський піаніст Таль Бабицький вперше виступить у Києві

Lite » Афиша 31.07.2019 - 16:47
Ізраїльський піаніст Таль Бабицький вперше виступить у Києві
Ізраїльський піаніст Таль Бабицький вперше виступить у Києві

15.08.2019

15 серпня ізраїльський композитор та піаніст Таль Бабицький зіграє концерт у Києві. У столичному Caribbean Club Concert-Hall музикант представить програму авторських пісень, в які можна закохатися з першої ноти.

Таля Бабицького називають одним з найбільш плідних композиторів і виконавців нашого часу. На його рахунку сім оригінальних альбомів, музика для кіно і телебачення, композиції та аранжування для десятків артистів різних жанрів: джаз, соул, поп-рок та інших.

Композитор створив новий стиль під назвою "космічний ф’южн" - жанр, який подорожує між джазом і поп-роком, романтичною музикою та латинськими ритмами.

15 серпня Таль Бабицький в Caribbean Club Concert Hall подарує слухачам унікальний, яскравий та мелодійний музичний ізраїльський коктейль з джазу, фанку і соулу, приправлений етнічними та бразильськими ритмами. Не пропустіть чарівний музичний вечір в затишному місці!

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

 


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