HVOB возвращаются в Киев с летним концертом

20.08.2021

HVOB по праву считаются самым интересным электронным дуэтом мира. Из своей студии в Вене Анна Мюллер и Пауль Валльнер завоевывают мир электронной музыки. Со своим актуальным альбомом ROCCO они объездили весь мир от Америки до Австралии, от Африки до Европы. Их музыка звучала на фестивалях Burning Man и Fuji Rock Japan, они были хедлайнерами фестивалей Sonar в Барселоне, Clockenflap в Гонконге и Fusion Festival.

Мы давно мечтали об их выступлении на киевском побережье, и вот наконец дуэт HVOB сыграет на сцене ЮБК. Уже 20 августа (билеты).

В целом Австрия более известна в мире своими "тяжелыми" группами. Однако на музыкальной сцене страны есть скрытые бриллианты, нежные, цветущие, многогранные. Один из них - HVOB.

Название проекта расшифровывается как Her Voice over Boys, и это как можно лучше описывает музыку дуэта. На первых порах слушатели удивлялись, когда узнавали, что Анна Мюллер – не только фантастическая вокалистка с гипнотическим вокалом, но и композитор и продюсер. Окончательный продакшн композиций дуэта происходит в сотрудничестве с продюсером Паулем Валльнером в его венской студии. Именно эта синергия и дает неповторимое звучание HVOB.

Уже самые первые музыкальные пробы HVOB привлекли к себе внимание Оливера Колетцки и лейбла Stil vor Talent, который немедленно подписал с ними контракт.

Карьера Анны и Пауля продвигалась с космической скоростью, их треки сопровождали модные показы дизайнера Эли Сааб, Анна создала саундтрек к документальному фильму Attention – A Life in Extremes и была номинирована на Австрийскую кинопремию за лучшую музыку, дуэт озвучивал выставки в лондонском музее Tate Modern.

Не менее особым событием станет их выступление в Киеве, под аккомпанемент волн Днепра и августовского ветра. Специальными гостями концерта станут киевские музыканты Koloah и Monoconda.