HVOB повертаються в Київ з літнім концертом

20.08.2021

HVOB по праву вважаються найцікавішим електронним дуетом світу. Зі своєї студії у Відні Анна Мюллер та Пауль Валльнер завойовують світ електронної музики. Зі своїм актуальним альбомом ROCCO вони об'їздили увесь світ від Америки до Австралії, від Африки до Європи. Їх музика звучала на фестивалях Burning Man та Fuji Rock Japan, вони були хедлайнерами фестивалів Sonar у Барселоні, Clockenflap у Гонконзі та Fusion Festival.

Ми давно мріяли про їх виступ на київському узбережжі, і ось нарешті дует HVOB зіграє на сцені ЮБК. Вже 20 серпня (квитки).

Загалом Австрія більш відома в світі своїми "тяжкими" гуртами. Однак на музичній сцені країни є приховані діаманти, ніжні, квітучі, багатогранні. Один із них – HVOB.

Назва проєкту розшифровується як Her Voice over Boys, і це якомога краще описує музику дуету. На перших порах слухачі дивувалися, коли дізнавалися, що Анна Мюллер – не лише фантастична вокалістка з гіпнотичним вокалом, а й композиторка і продюсерка. Остаточний продакшн композицій дуету відбувається у співпраці з продюсером Паулем Валльнером у його віденській студії. Саме ця синергія і дає неповторне звучання HVOB.

Уже найперші музичні проби HVOB привернули до себе увагу Олівера Колетцкі та лейблу Stil vor Talent, який негайно підписав із ними контракт.

Кар'єра Анни та Пауля просувалася з космічною швидкістю, їх треки супроводжували модні покази дизайнера Елі Сааб, Анна створила саундтрек до документального фільму Attention – A Life in Extremes і була номінована на Австрійську кінопремію за кращу музику, дует озвучував виставки в лондонському музеї Tate Modern.

Не менш особливою подією стане їх виступ у Києві, під акомпанемент хвиль Дніпра та серпневого вітру. Спеціальними гостями концерту стануть київські музиканти Koloah та Monoconda.