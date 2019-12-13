Хорватский виртуоз HAUSER сыграет мировую классику в Киеве

27 мая 2020 года в Киеве прозвучат легендарные классические произведения в исполнении Степана Хаусера (билеты).

HAUSER - Song from a Secret Garden

Знаменитый виолончелист из Хорватии – лауреат многих престижных конкурсов и один из учеников выдающегося мастера ХХ века Мстислава Ростроповича. Степан уже приезжал в Киев – в мае 2018 года вместе с коллегой по дуэту 2CELLOS Лукой Шуличем они дали концерт во Дворце "Украина". Степан и Лука учились в Великобритании и во время учебы даже соперничали, а после выпуска в 2011 году объединились, и с тех пор коллектив собирает аншлаги в концертных залах по всему миру, а их мастерство неоднократно подтверждалось авторитетными музыкальными премиями.

Осенью 2017 года Степан Хаусер в Загребе впервые представил собственное шоу классической музыки. Видеозапись этого концерта стала настоящим хитом YouTube, некоторые его фрагменты (например, легендарное "Adagio" Томазо Альбинони) имеют десятки миллионов просмотров.

HAUSER - Adagio

В этот раз Степан Хаусер даст в Киеве сольный концерт. В программу, которую музыкант презентует в Украине, вошли его любимые произведения. Это "Ave Maria" Шуберта, "Лебедь" Сен-Санса, прелюдии Баха, то самое "Adagio" Альбинони и много других.

"На протяжении всей жизни некоторые произведения остаются дорогими моему сердцу. Драматические композиции с трогательной мелодией и глубоким романтизмом. Сейчас у меня есть возможность сыграть их вместе с оркестром и поделиться моей страстью к музыке именно так, как я это всегда представлял себе", – говорит об этом шоу сам Хаусер.

Hauser выступит в сопровождении Киевского концертного симфонического оркестра. Дирижировать будет британский мастер Роберт Зиглер.

HAUSER - Ave Maria