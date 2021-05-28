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Хочу открыть это лето вместе с вами: DOROFEEVA даст крутой концерт в Киеве

Новина українською → Пятница 28 мая 2021 11:34
Хочу открыть это лето вместе с вами: DOROFEEVA даст крутой концерт в Киеве Фото: DOROFEEVA даст крутой концерт в Киеве (instagram.com/nadyadorofeeva)

05.06.2021

DOROFEEVA - артистка, ставшая настоящим digital-открытием года. Ее дебютный сингл "gorit" установил рекорды по прослушиваниям и скачиваниям, и уже полгода находится на лидирующих позициях музыкальных топ-чартов.

Не так давно DOROFEEVA презентовала свой дебютный EP "dofamin" на всех цифровых площадках и в формате mood-видео на YouTube. И впервые в истории сингловых чартов все 5 треков из дебютного мини-альбома попали в рейтинг топ-10 на ключевых стриминговых площадках (Apple Music, Spotify, YouTube Music).

Именно этот мини-альбом стал основным источником вдохновения концертного тура "dofamin".

"Я так долго ждала момента, когда смогу погрузить вас в свою концертную атмосферу! Хочу открыть это лето вместе с вами и подарить вам "dofamin"! Я поделюсь энергией своей музыки и впервые спою треки из будущего альбома. Жду нашей встречи, чтобы вместе раствориться в этом "dofamin", - говорит Надя Дорофеева.

Грандиозное шоу состоится 5 июня в киевском КВЦ "Парковый". Билеты на большой сольный концерт DOROFEEVA, который организовывает "ПЕРВОЕ Концертное Агентство", можно купить на сайте FCA.

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