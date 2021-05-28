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Хочу відкрити це літо разом з вами: DOROFEEVA дасть крутий концерт у Києві

Новость на русском → П'ятниця 28 травня 2021 11:34
Хочу відкрити це літо разом з вами: DOROFEEVA дасть крутий концерт у Києві Фото: DOROFEEVA дасть крутий концерт у Києві (instagram.com/nadyadorofeeva)

05.06.2021

DOROFEEVA - артистка, що стала справжнім digital-відкриттям року. Її дебютний сингл "gorit" встановив рекорди з прослуховувань і скачувань, і вже півроку знаходиться на лідируючих позиціях музичних топ-чартів.

Не так давно DOROFEEVA презентувала свій дебютний EP "dofamin" на всіх цифрових майданчиках і в форматі mood-відео на YouTube. І вперше в історії синглових чартів всі 5 треків з дебютного міні-альбому потрапили в рейтинг топ-10 на ключових стрімінгових майданчиках (Apple Music, Spotify, YouTube Music).

Саме цей міні-альбом став основним джерелом натхнення концертного туру "dofamin".

"Я так довго чекала моменту, коли зможу занурити вас у свою концертну атмосферу! Хочу відкрити це літо разом з вами і подарувати вам "dofamin"! Я поділюся енергією своєї музики і вперше заспіваю треки з майбутнього альбому. Чекаю нашої зустрічі, щоб разом розчинитися в цьому "dofamin", - говорить Надя Дорофєєва.

Грандіозне шоу відбудеться 5 червня в Київському КВЦ "Парковий". Квитки на великий сольний концерт DOROFEEVA, який організовує "ПЕРШЕ концертне Агентство", можна купити на сайті FCA.

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