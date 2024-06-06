ua en ru
Чт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хіти і сюрпризи. ADAM дасть особливий концерт на честь 15-ої річниці весілля

Новость на русском → Четвер 06 червня 2024 12:15
Хіти і сюрпризи. ADAM дасть особливий концерт на честь 15-ої річниці весілля ADAM (фото: facebook.com/adamukraine)

07.06.2024

7 червня київський неосоул-гурт ADAM перетворить "Сад бажань" на ВДНГ на весільну локацію. Музиканти зіграють на V`YAVA особливий концерт, присвячений 15-ій річниці їхнього весілля.

Цього вечора всі, хто завітає на V`YAVA, стануть частиною великого свята любові Міші Клименка й Саші Норової. На гостей чекає не просто концерт, а справжнє гуляння з музиками та всіма традиційними атрибутами весільної церемонії.

Свахою, дружками, гостями з боку нареченої та нареченого будуть зіркові гості, серед яких - фронтмен гурту Latexfauna Дмитро Зезюлін, харківський музикант Brykulets і молода артистка Геля Зозуля. Вони готують для молодих пісенні сюрпризи. Вбиратися на подію просять відповідно - так, наче на справжнє весілля.

Під час концерту-весілля прозвучать усі відомі композиції ADAM. Серед них - суперхіт "Повільно", який підірвав чарти й соцмережі, "Таку як є", "Танцюй мила", "Дещо інше", "Щаслива" й ще багато романтичних пісень про любов.

Квитки на концерт можна придбати за посиланням.

Хіти і сюрпризи. ADAM дасть особливий концерт на честь 15-ої річниці весілля

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Концерты Новини шоу-бізнесу Концерти Музика
STYLER
Топ-5 незамінних у побуті приладів, які можуть працювати без розетки
Топ-5 незамінних у побуті приладів, які можуть працювати без розетки