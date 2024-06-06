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Хиты и сюрпризы. ADAM даст особый концерт в честь 15-летия свадьбы

Новина українською → Четверг 06 июня 2024 12:15
Хиты и сюрпризы. ADAM даст особый концерт в честь 15-летия свадьбы ADAM (фото: facebook.com/adamukraine)

07.06.2024

7 июня киевская неосоул-группа ADAM превратит "Сад бажань" на ВДНГ в свадебную локацию. Музыканты сыграют на V`YAVA особый концерт, посвященный 15-летию их свадьбы.

В этот вечер все, кто посетит V`YAVA, станут частью большого праздника любви Миши Клименко и Саши Норовой. Гостей ждет не просто концерт, а настоящее гуляние с музыкантами и всеми традиционными атрибутами свадебной церемонии.

Свахой, дружками, гостями со стороны жениха и невесты будут звездные гости, среди которых - фронтмен группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин, харьковский музыкант Brykulets и молодая артистка Геля Зозуля. Они готовят для молодых песенные сюрпризы. Наряжаться на событие просят соответственно - как на настоящую свадьбу.

Во время свадьбы прозвучат все известные композиции ADAM. Среди них - суперхит "Повільно", взорвавший чарты и соцсети, "Таку як є", "Танцюй мила", "Дещо інше", "Щаслива" и еще много романтических песен о любви.

Билеты на концерт можно купить по ссылке.

Хиты и сюрпризы. ADAM даст особый концерт в честь 15-летия свадьбы

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