Гурт, который бросил вызов мэру Киева, даст первый сольный концерт в столице

Украинская группа Karta Svitu сыграет первый сольный концерт в Киеве. Выступление состоится 30 сентября в столичном Caribbean Club Concert Hall (билеты).

В этом году команда ворвалась в украинский шоу-бизнес и уже выступила на главной сцене фестиваля Atlas Weekend. А также музыканты устроили виртуальный музыкальный батл с мэром Киева. О хите "Одного дня я стану мером" с Виталием Кличко написали ведущие украинские медиа, и вот наконец-то можно будет услышать эту песню вживую.



Karta Svitu впервые презентует публике полную концертную программу, музыканты зарядят уже привычным для выступлений группы драйвом, приправленными фирменными шутками от солиста Ивана Марунича. Слушатели услышат лайв-версию сингла "Квартира", на которую недавно вышел дебютный видеоклип, и трек "Лопес", который получил вторую жизнь, и сейчас находится в горячей ротации украинских радио.



"В последний день сентября мы ожидаем особый и душевный концерт. Потому как вечер 30 сентября встретишь, так октябрь и проведешь", - вводит новую народную примету фронтмен Karta Svitu Иван Марунич.