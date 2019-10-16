The Rasmus отметит 15-летие альбома Dead Letters европейским туром

Финские рокеры отпразднуют юбилей пластинки вместе со своими украинскими поклонниками: 26 октября – Киев, Stereo Plaza (билеты).

В Украине про The Rasmus слышал каждый ценитель мрачной музыки и балладной лирики. Едва ли не у каждого подростка в начале нулевых висел на стене плакат группы. За свою продолжительную карьеру один из самых знаменитых коллективов Финляндии выпустил девять альбомов, получил огромное количество различных наград как у себя на родине, так и за рубежом. Более 4 миллионов альбомов группы было продано по всему миру.

Но именно пятый студийный альбом Dead Letters и бессмертный хит In the Shadows принесли четырем финским музыкантам (Лаури ЮЛЕНЕНУ, Паули РАНТАСАЛМИ, Аки ХАКАЛА и Ээро ХЕЙНОНЕНУ) мировой успех в 2003 году. В 2019 году The Rasmus отправится в европейский юбилейный тур, приуроченный к 15-летию выхода пластинки.

Лидер группы Лаури ЮЛЕНЕН говорит о предстоящем туре следующее: "Dead Letters – самый знаковый альбом в истории The Rasmus. На момент релиза альбома наш коллектив существовал уже десять лет и имел огромный успех в Финляндии: платиновые альбомы, аншлаговые концерты. Благодаря уверенности, любопытству и страху перед будущим, мы записали более мрачный и меланхоличный альбом, который определил наш новый индивидуальный стиль. Погрузившись в воспоминания о былых временах, мы захотели отпраздновать 15-ю годовщину Dead Letters и сыграть все композиции пластинки для поклонников группы. Пластинка насыщена яркими сценическими образами, которые хочется воплотить в наших живых выступлениях. Некоторые песни из этого альбома будут впервые сыграны во время юбилейного тура".

На этом сюрпризы не заканчиваются: пластинка Dead Letters будет переиздана на CD и LP носителях в эксклюзивном подарочном издании. Обновленное издание выйдет в продажу 6 июня этого года.

Сегодня рок-группа The Rasmus, как и прежде, окружена верными поклонниками, полна творческой энергии и юношеского задора, что позволяет ей до сих пор собирать полные залы.