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Группа Тараканы! выступит в Киеве в рамках юбилейного тура

 

22.08.2021

Без сомнения, группа Тараканы! - легенда пост-советского панка. Каждый их альбом - это мощный стейтмент, и их уже собралось полтора десятка. Оно и неудивительно, ведь этот коллектив на сцене уже тридцать лет. Чем не повод праздновать? С украинскими поклонниками Тараканы! отметят круглую дату 22 августа 2021 года в киевском ЮБК (билеты).

Конечно, по поводу юбилея Тараканы! готовятся играть все свои самые известные песни - от "Собачье сердце" до "Я смотрю на них", но и без свежака не обойдется.

Так, в прошлом году с помощью крауд-фандинговой кампании Тараканы! записали "15 (...И ничего, кроме правды)" - первую из двух частей нового альбома, увидевшего свет в конце 2020 года. Вторая часть под названием "15" - "Часть 2: "Худым и злым" вышла 1 июня 2021 года.

Поэтому, одно известно точно - на концерте прозвучат треки как для самых древних, так и для вновь прибывших поклонников.

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