UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Группа SINOPTIK презентует новый альбом и космическое рок-шоу в Киеве

 

30.11.2019

30 ноября группа SINOPTIK представит новую пластинку и космическое рок-шоу в Киеве. Выступление состоится в столичном Caribbean Club Concert Hall (билеты).

Мэрилин Мэнсон, Uriah Heep, "Океан Эльзы" - среди тех гигантов музыкального шоу-бизнеса, которые заметили Sinoptik и пригласили их разделить сцену в качестве почетных гостей. А в 2016 году коллектив получил статус лучшей рок-группы планеты по версии всемирного музыкального конкурса Global Battle of the Bands.

На концерте 30 ноября коллектив впервые для киевской публики сыграет свой альбом From Nothing to Forever, релиз которого состоялся в сентябре этого года.

"За аналитикой IMPALA до конца года пластинка будет иметь золотой статус в Украине, Чехии, Бельгии и Великобритании", - сообщает сайт Royal Tributes.

Самые читаемые новости

SINOPTIK - Live at Olimpiyskiy Stadium

"Ученые доказали, что честные люди чаще других используют ненормативную лексику. Мы же вместо ругани используем музыку. Поэтому 30 ноября мы представим публике три стилистические образы нашей музыки: сыграем электрический сет, акустику и лучшие треки в классической обработке с прекрасными барышнями из струнного трио", - рассказывают музыканты.

SINOPTIK - Donbass

Этот концерт завершит масштабный благотворительный тур # ЯЧуюЯЖиву, в рамках которого группа собирает средства на необходимое оборудование для диагностики слуха новорожденных детей в Украине. Сбор средств организован совместно с Украинской Биржей Благотворительности и Благотворительным Фондом "Свічадо". Узнать подробности тура и помочь сбору средств можно здесь.

SINOPTIK - С Кем Плыть?

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины музыка