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Группа SINOPTIK презентует новый альбом и космическое рок-шоу в Киеве

Lite » Афиша 13.11.2019 - 17:17
Группа SINOPTIK (фото: пресс-служба)
Группа SINOPTIK (фото: пресс-служба)

30.11.2019

30 ноября группа SINOPTIK представит новую пластинку и космическое рок-шоу в Киеве. Выступление состоится в столичном Caribbean Club Concert Hall (билеты).

Мэрилин Мэнсон, Uriah Heep, "Океан Эльзы" - среди тех гигантов музыкального шоу-бизнеса, которые заметили Sinoptik и пригласили их разделить сцену в качестве почетных гостей. А в 2016 году коллектив получил статус лучшей рок-группы планеты по версии всемирного музыкального конкурса Global Battle of the Bands.

На концерте 30 ноября коллектив впервые для киевской публики сыграет свой альбом From Nothing to Forever, релиз которого состоялся в сентябре этого года.

"За аналитикой IMPALA до конца года пластинка будет иметь золотой статус в Украине, Чехии, Бельгии и Великобритании", - сообщает сайт Royal Tributes.

SINOPTIK - Live at Olimpiyskiy Stadium

"Ученые доказали, что честные люди чаще других используют ненормативную лексику. Мы же вместо ругани используем музыку. Поэтому 30 ноября мы представим публике три стилистические образы нашей музыки: сыграем электрический сет, акустику и лучшие треки в классической обработке с прекрасными барышнями из струнного трио", - рассказывают музыканты.

SINOPTIK - Donbass

Этот концерт завершит масштабный благотворительный тур # ЯЧуюЯЖиву, в рамках которого группа собирает средства на необходимое оборудование для диагностики слуха новорожденных детей в Украине. Сбор средств организован совместно с Украинской Биржей Благотворительности и Благотворительным Фондом "Свічадо". Узнать подробности тура и помочь сбору средств можно здесь.

SINOPTIK - С Кем Плыть?

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