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Гурт SINOPTIK презентує новий альбом та космічне рок-шоу в Києві

Lite » Афиша 13.11.2019 - 17:17
Гурт SINOPTIK (фото: прес-служба)
Гурт SINOPTIK (фото: прес-служба)

30.11.2019

30 листопада гурт SINOPTIK представить нову платівку та космічне рок-шоу у Києві. Виступ відбудеться у столичному Caribbean Club Concert Hall (квитки).

Мерілін Менсон, Uriah Heep, “Океан Ельзи” - серед тих гігантів музичного шоу-бізнесу, які помітили Sinoptik та запросили їх розділити сцену у якості почесних гостей. А у 2016 році колектив отримав статус найкращого рок-гурту планети за версією всесвітнього музичного конкурсу Global Battle of the Bands.

На концерті 30 листопада колектив вперше для київської публіки зіграє свій альбом From Nothing to Forever, реліз якого відбувся у вересні цього року.

“За аналітикою IMPALA до кінця року платівка матиме золотий статус в Україні, Чехії, Бельгії та Великій Британії”, - повідомляє сайт Royal Tributes.

SINOPTIK - Live at Olimpiyskiy Stadium

"Вчені довели, що чесні люди частіше за інших використовують ненормативну лексику. Ми ж замість лайки використовуємо музику. Тому 30 листопада ми представимо публіці три стилістичні образи нашої музики: зіграємо електричний сет, акустику та кращі треки в класичній обробці з прекрасними панянками зі струнного тріо", - розповідають музиканти.

SINOPTIK - Donbass

Цей концерт завершить масштабний благодійний тур #ЯЧуюЯЖиву, в рамках якого гурт збирає кошти на необхідне обладнання для діагностики слуху новонароджених дітей в Україні. Збір коштів організовано спільно з Українською Біржею Благодійності та Благодійним Фондом "Свічадо". Дізнатися подробиці туру та допомогти збору коштів можна тут.

SINOPTIK - С Кем Плыть?

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