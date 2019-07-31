Группа "Руки'в Брюки" сыграет песни короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в Киеве

16 августа группа "Руки'в Брюки" сыграет лучшие и любимые песни из творчества легендарного артиста – короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Вживую в столичном Caribbean Club Concert-Hall прозвучат бессмертные хиты “Blue suede shoes”, “Can’t help falling in love”, “Jailhouse Rock”, “Love Me Tender” и другие.

“Элвис Пресли – первоклассный вокалист и то, как он пропускал через себя материал: аранжировка может быть скучной, но благодаря его подаче не возникает желание перемотать песню. Я порой могу не слушать его год, но вдруг нахожу песню, которую не слышал раннее, или какая-то песня попадает в настроение – и я зависаю надолго. 16 августа – дата смерти Элвиса, и в этот день мы решили сыграть любимые и легендарные его песни.”, - рассказывает Александр Ремез, лидер группы "Руки'В Брюки".

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Коллектив "Руки'В Брюки" был создан в 2007 году вокалистом, сонграйтером и гитаристом Александром Ремезом. В 2018 году "Руки'в Брюки" зажгли шоу "Х-фактор 9", после их музыки Настя Каменских исполнила хит Элвиса Пресли, а Дмитрий Шуров (Pianoбой) сыграл на контрабасе.

16 августа гостей ждут романтические баллады, которые уже более 50 лет является гимнами любви по всему миру и аутентичное исполнение музыки в традициях 50-х годов ХХ века от группы "Руки'в Брюки".

Изюминкой вечеринки станет – эксклюзивный VINYL DJ-set от рок-н-рольного диджея DJ Melvis. Оригинальные пластинки, винтажные записи и шарм аутентичного звучания. Будет жарко и драйвово!

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