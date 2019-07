Группа "Руки'в Брюки" сыграет песни короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в Киеве

16 августа группа "Руки'в Брюки" сыграет лучшие и любимые песни из творчества легендарного артиста – короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Вживую в столичном Caribbean Club Concert-Hall прозвучат бессмертные хиты “Blue suede shoes”, “Can’t help falling in love”, “Jailhouse Rock”, “Love Me Tender” и другие.

: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line