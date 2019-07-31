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Гурт "Руки'В Брюки" зіграє пісні короля рок-н-ролу Елвіса Преслі у Києві

Lite » Афиша 31.07.2019 - 17:00
Гурт "Руки'В Брюки" зіграє пісні короля рок-н-ролу Елвіса Преслі у Києві
Гурт "Руки'В Брюки" зіграє пісні короля рок-н-ролу Елвіса Преслі у Києві

16.08.2019

16 серпня гурт "Руки'В Брюки" зіграє кращі та улюблені пісні з творчості легендарного артиста – короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Наживо у столичному Caribbean Club Concert-Hall пролунають безсмертні хіти “Blue suede shoes”, “Can’t help falling in love”, “Jailhouse Rock”, “Love Me Tender” та інші. 

"Елвіс Преслі – першокласний вокаліст і то, як він пропускав через себе матеріал: аранжування може бути нудним, але завдяки його подачі не виникає бажання перемотати пісню. Я часом можу не слухати його рік, але раптом знаходжу пісню, яку не чув раніше, або якась пісня потрапляє в настрій – і я зависаю надовго. 16 серпня – дата смерті Елвіса, і в цей день ми вирішили зіграти улюблені і легендарні його пісні.", - розповідає Олександр Ремез, лідер гурту "Руки'в Брюки".

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

Колектив “Руки’В Брюки” був створений у 2007 році вокалістом, сонграйтером та гітаристом Олександром Ремезом. У 2018 році “Руки’В Брюки” запалили шоу “Х-фактор 9”, після їхньої музики Настя Каменських виконала хіт Елвіса Преслі, а Дмитро Шуров (Pianoбой) заграв на контрабасі. 

16 серпня на гостей чекають нестримно романтичні балади, що вже більше 50 років є гімнами кохання по всьому світу та автентичне виконання музики у традиціях 50-х років ХХ століття від гурту "Руки'В Брюки".

Родзинкою вечірки стане – ексклюзивний VINYL DJ-set від рок-н-рольного діджея DJ Melvis. Оригінальні платівки, вінтажні записи та шарм автентичного звучання. Буде гаряче та драйвово!

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

 


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