Группа "Руки'в Брюки" презентует первый украиноязычный альбом в Киеве

Группа "Руки'в Брюки" (фото: пресс-служба)

13.09.2019

13 сентября главная рок-н-ролльная группа Киева - "Руки'в Брюки" - презентует долгожданный 7-й альбом “Дай Мені Знати” в столичном Caribbean Club Concert-Hall. Кроме новых композиций, коллектив сыграет полюбившиеся песни из предыдущих 6 альбомов.

Новый сборник полностью украиноязычный и состоит из 11 треков, среди которых уже известные “Хитай стегна” и “Я вигадав світ”, клип на которую вышел весной этого года.

"В 2015 году мы обнародовали первый вариант песни “Я вигадав світ”, и это была первая песня на украинском языке, которую мы записали. И вот пришло время, мы представляем альбом из 11 украиноязычных песен.", - рассказывает Александр Ремез, лидер группы "Руки'в Брюки ".

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The Real Gone Tones - Slum Fun

РвБ - Я вигадав світ

"Руки'в Брюки" поразят не только украиноязычным рок-н-роллом. Музыканты примерили на себя стиль yearly soul, или если быть более точным retro soul. Ранее "Руки'в Брюки" вдохновлялись больше с рок-н-ролла 50-х годов. Сейчас ощущается очень сильное влияние афроамериканских исполнителей первой половины 60-х.

В альбоме также есть приглашенные музыканты: в некоторых песнях можно услышать мощную духовую секцию, и даже электроорган.

Напомним, что коллектив "Руки'В Брюки" был создан в 2007 году вокалистом, сонграйтером и гитаристом Александром Ремезом. В 2018 году "Руки'в Брюки" зажгли шоу "Х-фактор 9", после их музыки Настя Каменских исполнила хит Элвиса Пресли, а Дмитрий Шуров (Pianoбой) сыграл на контрабасе.

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