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Группа KADNAY презентует в Киеве новую пластинку

Lite » Афиша 01.04.2019 - 14:52
Группа KADNAY (фото: пресс-служба)
Группа KADNAY (фото: пресс-служба)

12.04.2019

12 апреля в киевском Caribbean Club Concert Hall состоится LIVE презентация новой пластинки группы KADNAY.

KADNAY - это украинский electro-pop коллектив, созданный в 2012 году.Через два года группа выпустила свой первый одноименный альбом, после чего отправилась в тур по стране. Следующий сборник вышел через полтора года.

Начало 2017 года ознаменовалось участием группы в отборе на Евровидение. KADNAY получили максимальный балл от жюри, вызвав большой резонанс среди поклонников своего творчества. А уже в ноябре того же года музыканты презентовали первый украиноязычный альбом под названием "Відчуваю".

Теперь KADNAY готовы представить свой четвертый альбом. Пока артисты держат все в тайне, интригуя поклонников небольшими видеообзорами в социальных сетях.

Но ни для кого ни секрет, что KADNAY - это симбиоз качественного саунда, энергии, которая сносит с ног, и любви. Коллектив пообещал, что в четвертом альбоме будет еще больше экспериментов. Поэтому даже самому балованному меломану новая работа однозначно придется по вкусу.

В альбоме много песен о жизни и душевных переживаниях. И, конечно же, о любви - как о всепоглощающем чувстве. Каждая композиция является маленькой, глубоко прожитой историей. Музыка KADNAY наполнена искренностью и эмоциями настолько, что треки хочется слушать и слушать, постоянно возвращаясь к началу пластинки.

Не пропустите это яркое событие! 12 апреля в Caribbean Club. Билеты здесь

Группа KADNAY


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