Група KADNAY презентує в Києві нову платівку

Група KADNAY (фото: прес-служба)

12.04.2019

12 квітня в київському Caribbean Club Concert Hall відбудеться LIVE презентація нової платівки гурту KADNAY.

KADNAY - це український electro-pop колектив, створений в 2012 році.Через два роки група випустила свій перший однойменний альбом, після чого вирушила в тур по країні. Наступний збірник вийшов через півтора року.

Початок 2017 року ознаменувався участю групи у відборі на Євробачення. KADNAY отримали максимальний бал від журі, викликавши неабиякий резонанс серед шанувальників своєї творчості. А вже в листопаді того ж року музиканти презентували перший україномовний альбом під назвою "Відчуваю".

Тепер KADNAY готові представити свій четвертий альбом. Поки артисти тримають все в таємниці, інтригуючи шанувальників невеликими відеооглядами в соціальних мережах.

Але ні для кого ні секрет, що KADNAY - це симбіоз якісного саунду, енергії, що зносить з ніг, і любові. Колектив пообіцяв, що в четвертому альбомі буде ще більше експериментів. Тож навіть найвимогливішому меломанові нова робота однозначно припаде до смаку.

В альбомі багато пісень про життя та душевні переживання. І, звичайно ж, про кохання - як про всепоглинаюче почуття. Кожна композиція є маленькою, глибоко прожитою історією. Музика KADNAY наповнена щирістю та емоціями настільки, що треки хочеться слухати й слухати, постійно повертаючись до початку платівки.

Не пропустіть це яскраве подія! 12 квітня в Caribbean Club. Квитки тут.