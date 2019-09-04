Группа Jonathan Livingston сыграет первый сольный концерт в Киеве

Группа Jonathan Livingston

06.09.2019

6 сентября украинская барокко-поп группа Jonathan Livingston сыграет свой первый сольный концерт в Caribbean Club Concert-Hall. Коллектив исполнит песни из предыдущих двух альбомов, а также презентует новые композиции.

Группа Jonathan Livingston заявила о себе в октябре 2017 года, выпустив дебютный сингл "Колискова" на лейбле "Masterskaya". Дебют коллектива получил положительные отзывы публики и сразу обратил внимание музыкальных изданий. А уже весной 2018 группа презентовала дебютный мини-альбом "Під зеленими осокорами".

Купить билеты на концерт можно здесь.

Весной этого года состоялся релиз нового ЕР "Хто я?", темой которого стал экзистенциальный кризис. Альбом одобрительно оценили ведущие музыкальные издания, а некоторые музыкальные критики назвали его претендентом на лучший лирический альбом года.

JONATHAN LIVINGSTON – "МАДАМ ТАРО"

"Мрачный, как дорога через кладбище, чувственный, как первый поцелуй за гаражами, тягучий, как время, которое цыганка исследует линию жизни на вашей ладони. Красиво и иногда страшно", - прокомментировали мини-альбом "Хто я?" в музыкальном издании "СЛУХ".

Этим летом состав коллектива обновился уже второй раз и в Jonathan Livingston, кроме виолончели, гитары, клавиш и барабанов появились еще контрабас и альт.

На концерте 6 сентября прозвучат песни из предыдущих альбомов, а также новые композиции, которые коллектив исполнит впервые.

Jonathan Livingston - З Тобою

"Предстоящий концерт в Caribbean Club Concert-Hall - это самое значимое событие в творческой жизни нашего коллектива, которое мы с нетерпением ждем!", - поделились музыканты.

Насыщенность живого инструментала, этно-романтика и волшебный украинский язык в песнях Jonathan Livingston - идеальная атмосфера для того, чтобы погрузиться в себя.

Купить билеты на концерт можно здесь.