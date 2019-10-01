Группа ADAM отправляется в свой первый всеукраинский тур

Украинская неосоул группа ADAM, которая весной этого года презентовала второй студийный альбом "РОНІМ", отправляется во всеукраинский #ІзіМаніТур. Коллектив выступит в пяти городах: во Львове, Одессе, Днепре, Киеве и Харькове.

Начнется тур 11 октября во Львове. ADAM готовит программу из уже полюбившихся публикой песен “Люба”, “Танцюй, мила”, “Таку як є”, а также презентует совершенно новые композиции, которые войдут в третий альбом под названием #ІзіМані.

ADAM - Таку як є

"Мы давно хотели сыграть в Харькове, Днепре и Львове, но никак не складывалось и вот наконец-то мы отправляемся в наш первый тур. Хочется, чтобы люди, которые придут на концерты, танцевали, подпевали и кайфовали. Поэтому мы активно репетируем и готовим новые треки, чтобы зарядить наших слушателей сильной энергией!" - рассказывают музыканты.

Почему тур называется #ІзіМаніТур? У каждого были трудные времена, когда теряешь почву под ногами, не знаешь, кто ты и куда двигаться дальше. Именно такой период закончился для группы ADAM.

"Сейчас мы знаем, кто мы и куда идём. Мы нашли ту самую вибрацию, которая дает крылья нашей музыке, которая наполнена надеждой и уверенностью, что все будет так, как должно быть, и все будет хорошо! Эту вибрацию, это предчувствие хороших перемен мы хотим передать нашим слушателям", - говорит фронтмен ADAM Миша Клименко.

ADAM - Лови

Расписание тура #ІзіМаніТур

11 октября - Львов, гастропаб MolodoZeleno

19 октября - Одесса, Urban Music Hall

26 октября - Днепр, Rio Club

3 ноября - Киев, клуб Atlas

8 ноября - Харьков, арт-завод "Механика"