Госпел-хор исполнит песни из легендарного мультфильма «Король Лев» в Киеве

12.01.2020
12 января музыка и песни из мультфильма «Король Лев» прозвучат вживую в исполнении госпел-хора Gospel Company. В столичном Caribbean Club Concert Hall музыканты сыграют программу, которая уже несколько раз собирала аншлаги.
Гостей ждут известные композиции Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can not Wait to Be King и другие в виртуозном исполнении и авторской аранжировке.
“Hakuna Matata”
К госпелу обращались едва ли не все известные музыканты: Арета Франклин, Джонни Кеш, Рэй Чарльз, Уитни Хьюстон, Элвис Пресли, Бадди Холли, Мик Джаггер, Луи Армстронг, Дюк Эллингтон и множество других.
«Король Лев» - это идеальное музыкальное сопровождение для праздников и праздничного настроения. 12 января вы получите удовольствие от хороших песен из легендарного мультфильма!
The Lion King - Can You Feel The Love Tonight