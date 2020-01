Госпел-хор исполнит песни из легендарного мультфильма «Король Лев» в Киеве

Госпел-хор Gospel Company

12.01.2020

12 января музыка и песни из мультфильма «Король Лев» прозвучат вживую в исполнении госпел-хора Gospel Company. В столичном Caribbean Club Concert Hall музыканты сыграют программу, которая уже несколько раз собирала аншлаги.

Гостей ждут известные композиции Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can not Wait to Be King и другие в виртуозном исполнении и авторской аранжировке.

“Hakuna Matata”

К госпелу обращались едва ли не все известные музыканты: Арета Франклин, Джонни Кеш, Рэй Чарльз, Уитни Хьюстон, Элвис Пресли, Бадди Холли, Мик Джаггер, Луи Армстронг, Дюк Эллингтон и множество других.

Госпел-хор Gospel Company - это уникальный афро-украинский коллектив, состоящий из талантливых музыкантов из 4 стран мира: Нигерии, Мозамбика, Анголы и Украины. Основал коллектив в 2016 году харизматичный и яркий подопечный Святослава Вакарчука на шоу «Голос страны-6» Аняня Удонгво. Музыканты Gospel Company сотрудничают со звездами украинской сцены, среди которых Ирина Билык, Jamala, Таяна и другие.

«Король Лев» - это идеальное музыкальное сопровождение для праздников и праздничного настроения. 12 января вы получите удовольствие от хороших песен из легендарного мультфильма!

Купить билеты можно здесь!

The Lion King - Can You Feel The Love Tonight