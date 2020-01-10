Госпел-хор виконає пісні з легендарного мультфільму «Король Лев» у Києві

12.01.2020
12 січня музика та пісні з мультфільму «Король Лев» пролунають наживо у виконанні госпел-хору Gospel Company. У столичному Caribbean Club Concert Hall музиканти зіграють програму, яка вже декілька разів збирала аншлаги.
На гостей чекають відомі композиції Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can't Wait to Be King та інші у віртуозному виконанні та авторському аранжуванні.
"Hakuna Matata"
До госпелу звертались чи не всі відомі музиканти: Арета Франклін, Джонні Кеш, Рей Чарльз, Уітні Хьюстон, Елвіс Преслі, Бадді Холлі, Мік Джаггер, Луї Армстронг, Дюк Еллінгтон та багато інших.
«Король Лев» - це ідеальний музичний супровід для свят та святкового настрою. 12 січня ви отримаєте задоволення від добрих пісень з легендарного мультфільму!
The Lion King - Can You Feel The Love Tonight