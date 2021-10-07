Freedom Jazz готовят новое музыкальное шоу "КАБАРЕ": куда и когда отправляться за хорошим настроением

21.10.2021, 28.10.2021, 04.11.2021, 11.11.2021, 18.11.2021, 26.11.2021

Волшебные джазетки Freedom Jazz girls band возвращаются в Caribbean Club Concert Hall с серией взрывных Caribbean Jazz Dinner Show "КАБАРЕ".

21, 28 октября, 4, 11, 18 и 26 ноября на гостей концерт-холла ждет феерия режиссуры, праздник музыки и грандиозной атмосферы.



"Джаз-кабаре - это наша неотъемлемая часть, наша визитная карточка, как и привычка удивлять нашего любимого зрителя. Поэтому, для наших поклонников, и тех, кто собирается ими стать, мы, как всегда, готовим сюрпризы. Это и фрагменты из легендарных мировых мюзиклов в фирменной музыкальной обёртке от Freedom jazz girls band, и мини-спектакль, наполненный тонким женским юмором, изысканным звучанием и неповторимым шармом, и мировые танцевальные хиты, от которых просто невозможно усидеть на месте!", - поделились участницы группы.

Режиссер театрализованного действа: украинский режиссер-постановщик и продюсер - непревзойденная Елена Коляденко.



Билеты и больше информации о грандиозном действе - на странице в Facebook.