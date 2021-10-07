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Freedom Jazz готують нове музичне шоу "КАБАРЕ": куди та коли вирушати за гарним настроєм

Новость на русском → Четвер 07 жовтня 2021 16:14
Freedom Jazz готують нове музичне шоу "КАБАРЕ": куди та коли вирушати за гарним настроєм Freedom Jazz готують нове музичне шоу (фото: caribbean.com.ua)

21.10.2021, 28.10.2021, 04.11.2021, 11.11.2021, 18.11.2021, 26.11.2021

Чарівні джазетки Freedom Jazz girls band повертаються в Caribbean Club Concert Hall з серією вибухових Caribbean Jazz Dinner Show "КАБАРЕ".

21, 28 жовтня, 4, 11, 18 та 26 листопада на гостей концерт-холу чекає феєрія режисури, свято музики та грандіозної атмосфери.


"Джаз-кабаре - це наша невід'ємна частина, наша візитна картка, як і звичка дивувати нашого улюбленого глядача. Тому, для наших шанувальників, і тих, хто збирається ними стати, ми, як завжди, готуємо сюрпризи. Це і фрагменти з легендарних світових мюзиклів у фірмовій музичної обгортці від Freedom jazz girls band, і міні-спектакль, наповнений тонким жіночим гумором, вишуканим звучанням і неповторним шармом, і світові танцювальні хіти, від яких просто неможливо всидіти на місці!", - поділилися учасниці гурту.

Режисер театралізованого дійства: українська режисерка-постановниця та продюсерка - неперевершена Олена Коляденко.


Квитки і більше інформації про грандіозне дійство - на сторінці у Facebook.

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