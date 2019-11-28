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Евгений Хмара даст большой сольный концерт в Киеве

Lite » Афиша 28.11.2019 - 17:28
Евгений Хмара (фото: пресс-служба артиста)
Евгений Хмара (фото: пресс-служба артиста)

04.12.2019

Евгений Хмара даст большой сольный концерт в Киеве - 4 декабря виртуоз выступит в МЦКИ (Октябрьский дворец). Начало мероприятия запланировано на 19:00 (билеты).

На зрителей будут ждать виртуозная игра одного из лучших современных пианистов вживую, зрелищное высокотехнологичное шоу и неожиданные дуэты со звездными гостями (Слава Каминская, Александр Стоянов и ODARA).

Евгений Хмара - современный украинский композитор, который создает особую инструментальную музыку, легкую для восприятия и понимания. Она способна раскрыть сердце, душу и воображение каждого слушателя.

Концерты Евгения Хмары - это всегда эксперимент. Световые конструкции, невероятные экраны, пиротехнические задумки, оркестр, хор, вокал, рок-бэнд и звездные гости. Все это в сочетании с авторской музыкой передает полноценный мир эмоций артиста.

Концерт "Языком современного композитора" - это новая жизненная история Евгения Хмары. В композициях нового альбома музыкант откровенно выразил свои глубинные эмоции и переживания.

Evgeny Khmara - Spring Fields

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