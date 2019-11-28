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Євген Хмара дасть великий сольний концерт в Києві

Lite » Афиша 28.11.2019 - 17:28
Євген Хмара (фото: прес-служба артиста)
Євген Хмара (фото: прес-служба артиста)

04.12.2019

Євген Хмара дасть великий сольний концерт в Києві - 4 грудня віртуоз виступить у МЦКМ (Жовтневий палац). Початок заходу запланований на 19:00 (квитки).

На глядачів чекатимуть віртуозна гра одного з кращих сучасних піаністів наживо, видовищне високотехнологічне шоу і несподівані дуети із зірковими гостями (Слава Камінська, Олександр Стоянов і ODARA).

Євген Хмара - сучасний український композитор, який створює особливу інструментальну музику, легку для сприйняття і розуміння. Вона здатна розкрити серце, душу і уяву кожного слухача.

Концерти Євгена Хмари - це завжди експеримент. Світлові конструкції, неймовірні екрани, піротехнічні задумки, оркестр, хор, вокал, рок-бенд і зіркові гості. Все це в поєднанні з авторською музикою передає повноцінний світ емоцій артиста.

Концерт "Мовою сучасного композитора" - це нова життєва історія Євгена Хмари. У композиціях нового альбому музикант відверто висловив свої глибинні емоції і переживання.

Evgeny Khmara - Spring Fields

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