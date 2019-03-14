Джазовый понедельник: Квинтет Денниса Аду

01.04.2019
1 апреля в рамках серии концертов Live Jazz Monday – Квинтет Денниса Аду.
Почему стоит посетить концерт Квинтета Денниса Аду?
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Dennis Adu Quintet – это звездный состав признанных музыкантов с большим опытом
Деннис Аду – бэнд-лидер и художественный руководитель коллектива. Со свойственным ему вкусом и стилем он определяет репертуар концертов, аранжирует джазовые стандарты и всемирные хиты, пишет авторскую музыку.
Dennis Adu Quintet являются желанными гостями концертов и участниками фестивалей. Музыканты группы играют с известными артистами и самыми популярными бэндами.
В составе коллектива:
Они исполняют песни и дарят особое джазовое настроение.
Добавьте своему вечеру шарма и позвольте себе расслабиться. Джазовый понедельник хорошее начало недели в уютном месте. Welcome to the Jazz!
Квинтет Денниса Аду: купить билеты
Узнать стоимость билетов и выбрать места можно здесь.