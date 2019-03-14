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Джазовый понедельник: Квинтет Денниса Аду

 

01.04.2019

1 апреля в рамках серии концертов Live Jazz Monday – Квинтет Денниса Аду.

Почему стоит посетить концерт Квинтета Денниса Аду?

  1. Виртуозный микс джаза, свинга и би-бопа. 
  2. Легендарные произведения и авторские джазовые композиции. 
  3. Уникальная программа.

Вас также ждут: 

  • легендарные произведения и авторские джазовые композиции; уникальная программа композиций выдающегося джазмена и двукратного обладателя "Грэмми" Роя Харгроува (Roy Hargrove);
  • один из самых ярких джаз-бэндов Украины; 
  • уютный вечер в сопровождении качественной музыки. 

Dennis Adu Quintet – это звездный состав признанных музыкантов с большим опытом

Деннис Аду – бэнд-лидер и художественный руководитель коллектива. Со свойственным ему вкусом и стилем он определяет репертуар концертов, аранжирует джазовые стандарты и всемирные хиты, пишет авторскую музыку. 

Dennis Adu Quintet являются желанными гостями концертов и участниками фестивалей. Музыканты группы играют с известными артистами и самыми популярными бэндами. 

В составе коллектива: 

  • Денис Аду - труба, флюгельгорн; 
  • Борис Могилевский - альт-саксофон; 
  • Александр Малышев - фортепиано; 
  • Александр Емец - контрабас; 
  • Павел Галицкий - барабаны. 

Они исполняют песни и дарят особое джазовое настроение. 

Добавьте своему вечеру шарма и позвольте себе расслабиться. Джазовый понедельник хорошее начало недели в уютном месте. Welcome to the Jazz!

Квинтет Денниса Аду: купить билеты 

Узнать стоимость билетов и выбрать места можно здесь

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