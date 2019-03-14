Джазовый понедельник: IVONIKA

18.03.2019
18-го марта в рамках серии концертов Live Jazz Monday — IVONIKA.
Почему стоит посетить концерт IVONIKA?
Ivonika — свежая кровь украинской джазовой сцены, которая наполняет музыку колоритным и особенным чувством музыки. 18-го марта она впервые выступит сольно на сцене Caribbean Club Concert Hall.
Её музыка льется from soul to soul, и все гости чувствуют её душевное тепло.
Разрешите себе расслабиться и отвлечься от обыденности. Джазовый Понедельник — хорошее начало недели в уютном месте.
Ivonika: купить билеты
Узнать стоимость билетов и купить их можно здесь.