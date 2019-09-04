Джазовые вечера в сентябре: афиша Caribbean Club Concert Hall

Осенью Caribbean Club Concert Hall продолжает радовать гостей концертами лучших джазовых исполнителей. Согревать меломанов сентябрьскими вечерами будут: традиционное шоу “Джаз для взрослых” с Алексеем Коганом, Татьяна Амирова с шоу-программой Yiddish Jazz, Квартет Руслана Егорова и многие другие. Подробней про концерты в нашем дайджесте.

5 сентября — Павел Игнатьев

5 сентября с фортепианным концертом "Осенний плейлист" выступит один из самых титулованных молодых пианистов и композиторов Украины - Павел Игнатьев. От его музыки сердце сжимается, по телу разливаться тепло, а волнения будней остаются где-то далеко за стенами зала. Программа "Осенний плейлист" состоит из авторских композиций в форме классической техники игры на фортепиано, а также известных песен и мелодий в свежих и изысканных аранжировках.

Проект Павла Игнатьева "Осенний джаз" - cпециальная гостья концерта Катико Пурцеладзе

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8 сентября — Speakeasy Jazz

8 сентября в Caribbean Club Concert Hall состоится музыкально-танцевальное ретро-шоу Speakeasy Jazz от создателей шоу “Эпоха Джаза”. Гостей вечера ждет живое исполнение аутентичной музыки “золотой эры джаза”, популярные танцы и атмосфера клубов Нью-Йорка и Чикаго начала прошлого столетия, а также джаз-кабаре Shiny Stockings Chorus Line. Приготовьтесь к удивительному путешествию во времени в Америку начала ХХ столетия! Дрес-код приветствуется — ретро и винтаж.

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9 сентября — Nataliya Lebedeva Trio и Лаура Марти

9 сентября в рамках серии концертов Live Jazz Monday выступит Nataliya Lebedeva Trio и известная джазовая певица Лаура Марти с программой “WAVES”. Музыканты представят авторские англоязычные композиции. Яркая эмоциональная палитра программы и динамичная музыкальная драматургия создадут особенную атмосферу для гостей вечера!

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12 сентября — "Джаз для взрослых" с Алексеем Коганом

12 сентября состоится традиционное шоу “Джаз для взрослых” с Алексеем Коганом и Jazz in Kiev Band. В этот вечер вживую прозвучат всемирно известные композиции в исполнении коллектива Jazz in Kiev Band и волшебной джазовой вокалистки Лауры Марти. Изюминка шоу - танцевальные перформансы чувственного балета NC-17 Showballet и захватывающие истории о легендарных композициях от Алексея Когана.

"Джаз для дорослих" з Алексеем Коганом

Купить билеты можно здесь

16 сентября — Balance Quartet

16 сентября в рамках серии концертов Live Jazz Monday выступит Balance Quartet. Коллектив, в состав которого входят известные украинские музыканты, представит авторские композиции, лирическую и кинематографическую музыку, а также гостей ждут музыкальные сюрпризы. Это идеальный вечер для романтического свидания или встречи с друзьями!

Купить билеты можно здесь

23 сентября — Анастасия Белинская и Early Bird Band

23 сентября на сцену Caribbean Club Concert-Hall выйдут Анастасия Белинская и Early Bird Band с программой “Украинский джаз”. Концептуально семейный бэнд и молодая певица представят программу украинских народных песен в джазовых обработках, а также авторские композиции на украинском языке. Гостей ждет уютная семейная атмосфера и неожиданно приятное звучание известных песен.

Анастасия Белинская и Early Bird Band

Купить билеты можно здесь

29 сентября — Татьяна Амирова

29 сентября финалистка шоу “Голос страны” Татьяна Амирова выступит с шоу-программой Yiddish Jazz в Caribbean Club Concert Hall. Программа состоит из еврейских историй в исполнении одесситки Татьяны Амировой в сопровождении виртуозных музыкантов и танцоров. Композиции объединены сюжетом о жизни артистки, ее родном городе, приправленные юмором и одесско-еврейскими традициями.

Татьяна Амирова

Купить билеты можно здесь

30 сентября — Квартет Руслана Егорова

30 сентября в рамках серии концертов Live Jazz Monday состоится музыкальный вечер “Jazz about Love” в исполнении звёзд украинской джазовой сцены — Квартета Руслана Егорова. Музыканты представят романтическую программу “Jazz about Love”, посвященную самому высокому и прекрасному чувству — любви. Придите и разделите этот осенний вечер с близкими и друзьями под произведения таких легенд джаза как Френк Синатра, Дин Мартин, Майкл Бубле и другие.

Квартет Руслана Егорова

Узнать детальнее о концертах и купить билеты можно купить на сайте Caribbean Club Concert Hall.