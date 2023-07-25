Джамала заспіває на одній з найкрасивіших літніх сцен Києва: що відомо про унікальний концерт

20 серпня в Києві відбудеться перший концерт JAMALA просто неба в арт-просторі UYAVA, що облаштований у "Саду Бажань" на ВДНГ (квитки).

Концерт зірки не лише розважальний, але й благодійний. Він запланований у рамках співпраці з мультикультурним арт-простором UYAVA для популяризації української музичної та мистецької культури і залучення суспільства до допомоги й підтримки воїнів ЗСУ.

"Я дуже люблю літо і мені було б дуже сумно провести його без вас. Бо я дійсно обожнюю ці літні справжні концерти просто неба. І у нас є така можливість встигнути зібратися і провести це літо разом. Вже 20 серпня я заспіваю ваші улюблені пісні: "Крила", "Очима", "1944", "Заплуталась" та інші. Частина з прибутку піде на ЗСУ. Ваша Джамала”, - говорить народна артистка України.

Фірмовий звук, неповторний тембр голосу, шалена енергетика, топовий склад музикантів - саме так можна описати майбутній концерт Джамали.

Музика артистки поєднує в собі соул, джаз, електроніку та поп. Її звучання у поєднанні з естетикою лайвів сьогодні - один з атрибутів музичної сцени України, що живе та пульсує.

Додамо, що над арт-простором UYAVA працює мультикоманда, що долучалася до відомих на всю Україну проєктів: APLAY, White Nights Festival, Comic Con Ukraine, "Вулична Їжа", ЮБК Beach, "Курені", Atlas Weekend тощо. Тому тут знаються на тому, як створити затишок та естетичне задоволення на локації.