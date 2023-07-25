UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Джамала заспіває на одній з найкрасивіших літніх сцен Києва: що відомо про унікальний концерт

JAMALA дасть великий концерт на ВДНГ (фото: instagram.com/jamalajaaa)
 

20.08.2023

20 серпня в Києві відбудеться перший концерт JAMALA просто неба в арт-просторі UYAVA, що облаштований у "Саду Бажань" на ВДНГ (квитки).

Концерт зірки не лише розважальний, але й благодійний. Він запланований у рамках співпраці з мультикультурним арт-простором UYAVA для популяризації української музичної та мистецької культури і залучення суспільства до допомоги й підтримки воїнів ЗСУ.

"Я дуже люблю літо і мені було б дуже сумно провести його без вас. Бо я дійсно обожнюю ці літні справжні концерти просто неба. І у нас є така можливість встигнути зібратися і провести це літо разом. Вже 20 серпня я заспіваю ваші улюблені пісні: "Крила", "Очима", "1944", "Заплуталась" та інші. Частина з прибутку піде на ЗСУ. Ваша Джамала”, - говорить народна артистка України.

Фірмовий звук, неповторний тембр голосу, шалена енергетика, топовий склад музикантів - саме так можна описати майбутній концерт Джамали.

Музика артистки поєднує в собі соул, джаз, електроніку та поп. Її звучання у поєднанні з естетикою лайвів сьогодні - один з атрибутів музичної сцени України, що живе та пульсує.

Додамо, що над арт-простором UYAVA працює мультикоманда, що долучалася до відомих на всю Україну проєктів: APLAY, White Nights Festival, Comic Con Ukraine, "Вулична Їжа", ЮБК Beach, "Курені", Atlas Weekend тощо. Тому тут знаються на тому, як створити затишок та естетичне задоволення на локації.

Читайте РБК-Україна в Google News