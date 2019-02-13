Двукратный обладатель "Grammy" Анатолий Кочерга выступит в Киеве

26 марта 2019 года в Октябрьском Дворце выступит оперный певец мирового уровня, народный артист Украины — Анатолий Кочерга. Будучи солистом Киевского оперного театра, стал самым молодым в истории Народным Артистом СССР.

Обладатель двух американских премий "Grammy" за запись партии Бориса из оперы "Борис Годунов" Модеста Мусоргского. Международная карьера "известного баса славянского происхождения" стартовала в конце 80-х в Венской государственной опере. В разные годы работал по контрактам в итальянском театре "Ла Скала", лондонском "Ковент-Гарден" и в американской "Метрополитен-опера". Стоит отметить, что артист выступил на сцене Нью-Йорской "Метрополитен-опера" в "Хованщине" Мусоргского в роли князя Ивана Хованского. После премьеры газета "The New York Times" написала: "Пение Кочерги – как эффект разорвавшейся бомбы".

Кроме мощного голоса, Анатолий Кочерга всегда отличался драматическим талантом. В 1982 году сыграл роль Мефистофеля в фильме-опере "Фауст", режиссером которого выступил Борис Небиеридзе. Кстати, на сцене МЦКИ артист порадует фанатов «Куплетами Мефистофеля» Шарля Гуно и другими ариями из опер. Прозвучат романсы и песни как украинских, так и зарубежных композиторов.

Фото: facebook.com/kotschergaa

"Песня, по сравнению с оперной арией, труднее тем, что там нет ни декораций, ни партнеров, ни режиссера, который говорит, куда пойти и зачем. Ты один. И нужно создать за короткое время какой-то образ, увлечь людей, чтобы они тебе поверили. Мне кажется, исполнять песни, романсы намного сложнее, потому что ты один на один с публикой. И каждое свое исполнение на сцене я до сих пор воспринимаю как экзамен: я сдаю его, прежде всего, самому себе, и публике, конечно", — рассказал Анатолий Кочерга.

Зрители Украины смогут увидеть и услышать артиста 26 марта 2019 года на концерте "Симфония Романса" в Октябрьском Дворце в сопровождении Народного оркестра народных инструментов под руководством заслуженного работника культуры Украины Виктории Васильевой.

Не пропустите!