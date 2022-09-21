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Друга Ріка зіграють перший концерт в Києві з моменту повномасштабної війни

Друга Ріка дадуть концерт у Києві (фото: instagram.com/maricheba)
 

08.10.2022

8 жовтня у київському МЦКМ відбудеться благодійний акустичний концерт українського рок-гурту Друга Ріка. Виступ пройде у рамках туру "Інша Ріка", який було зупинено через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Частина зібраних коштів буде направлена на підтримку ЗСУ.

"Інша Ріка" - це улюблені пісні гурту в акустичному виконанні, серед яких "Три хвилини", "Сьомий день", "Фурія", "Секрет", "Так мало тут тебе" та інші. Це знайома всім енергетика гурту, але нетрадиційно нове звучання - глибоке, чуйне, з акцентом на вокал та чистий звук інструментів.

"Якщо хтось коли-небудь запитає мене, який концерт чи який тур ви переносили найчастіше, я неодмінно скажу, що це тур "Інша ріка", який ми переносили двічі, і зараз ми повертаємося до цих концертів, не дивлячись на воєнний стан в країні. Причини прості: ми маємо певні зобов’язання перед всіма, хто придбав квитки, а також продовжуємо свою благодійну діяльність, так як потреби ЗСУ не зменшуються", - прокоментував відновлення туру фронтмен гурту Валерій Харчишин.

Друга Ріка відома багатьом шанувальникам українського року вже протягом 26 років. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну музиканти займаються волонтерстерською діяльністю: виступають для військових, підтримують благодійні ініціативи, зокрема по відновленню зруйнованих міст, та грають благодійні концерти, прибуток з яких йде на закриття потреб ЗСУ.

Нещодавно гурт випустив новий трек "Чи ти почув", який також пролунає на концерті в акустичній версії. Пісня присвячена всім зруйнованим містам та постраждалим жителям України через агресію російських окупантів.

Акустичний концерт в Києві стане першим в рамках туру "Інша Ріка", надалі гурт планує відіграти й інші перенесені концерти.

Придбати квитки на концерт можна на сайті.

На нижньому поверсі Жовтневого Палацу розташоване укриття. У разі повітряної тривоги усі глядачі та музиканти чекатимуть її закінчення там, після чого концерт буде продовжено.

До збору коштів на підтримку ЗСУ можна долучитися за такими реквізитами:

  • Номер картки Монобанк: 5375411413432829
  • Номер картки ПриватБанк: 5363542013946513
  • Sendmoney
  • Wayforpay
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Друга рікаВалерий Харчишин