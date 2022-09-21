ua ru
Ср, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Друга Ріка зіграють перший концерт в Києві з моменту повномасштабної війни

Новость на русском → Середа 21 вересня 2022 17:52
Друга Ріка зіграють перший концерт в Києві з моменту повномасштабної війни Друга Ріка дадуть концерт у Києві (фото: instagram.com/maricheba)

08.10.2022

8 жовтня у київському МЦКМ відбудеться благодійний акустичний концерт українського рок-гурту Друга Ріка. Виступ пройде у рамках туру "Інша Ріка", який було зупинено через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Частина зібраних коштів буде направлена на підтримку ЗСУ.

"Інша Ріка" - це улюблені пісні гурту в акустичному виконанні, серед яких "Три хвилини", "Сьомий день", "Фурія", "Секрет", "Так мало тут тебе" та інші. Це знайома всім енергетика гурту, але нетрадиційно нове звучання - глибоке, чуйне, з акцентом на вокал та чистий звук інструментів.

"Якщо хтось коли-небудь запитає мене, який концерт чи який тур ви переносили найчастіше, я неодмінно скажу, що це тур "Інша ріка", який ми переносили двічі, і зараз ми повертаємося до цих концертів, не дивлячись на воєнний стан в країні. Причини прості: ми маємо певні зобов’язання перед всіма, хто придбав квитки, а також продовжуємо свою благодійну діяльність, так як потреби ЗСУ не зменшуються", - прокоментував відновлення туру фронтмен гурту Валерій Харчишин.

Друга Ріка відома багатьом шанувальникам українського року вже протягом 26 років. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну музиканти займаються волонтерстерською діяльністю: виступають для військових, підтримують благодійні ініціативи, зокрема по відновленню зруйнованих міст, та грають благодійні концерти, прибуток з яких йде на закриття потреб ЗСУ.

Нещодавно гурт випустив новий трек "Чи ти почув", який також пролунає на концерті в акустичній версії. Пісня присвячена всім зруйнованим містам та постраждалим жителям України через агресію російських окупантів.

Акустичний концерт в Києві стане першим в рамках туру "Інша Ріка", надалі гурт планує відіграти й інші перенесені концерти.

Придбати квитки на концерт можна на сайті.

На нижньому поверсі Жовтневого Палацу розташоване укриття. У разі повітряної тривоги усі глядачі та музиканти чекатимуть її закінчення там, після чого концерт буде продовжено.

До збору коштів на підтримку ЗСУ можна долучитися за такими реквізитами:

  • Номер картки Монобанк: 5375411413432829
  • Номер картки ПриватБанк: 5363542013946513
  • Sendmoney
  • Wayforpay
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Концерты Друга ріка Валерий Харчишин
STYLER
Готуємося до Воздвиження 2022: коли відзначати і що треба зробити до свята
Готуємося до Воздвиження 2022: коли відзначати і що треба зробити до свята