Друга Ріка сыграют первый концерт в Киеве с момента полномасштабной войны

08.10.2022

8 октября в киевском МЦКМ состоится благотворительный акустический концерт украинской рок-группы Друга Ріка. Выступление пройдет в рамках тура "Інша Ріка", который был остановлен из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Часть собранных средств будет направлена на поддержку ВСУ.

"Інша Ріка" - это любимые песни группы в акустическом исполнении, среди которых "Три хвилини", "Сьомий день", "Фурія", "Секрет", "Так мало тут тебе" и другие. Это знакомая всем энергетика группы, но нетрадиционно новое звучание - глубокое, отзывчивое, с акцентом на вокал и чистый звук инструментов.

"Если кто когда-нибудь спросит меня, какой концерт или какой тур вы переносили чаще всего, я непременно скажу, что это тур "Інша ріка", который мы переносили дважды, и сейчас мы возвращаемся к этим концертам, несмотря на военное положение в стране. Причины просты: мы имеем определенные обязательства перед всеми, кто приобрел билеты, а также продолжаем свою благотворительную деятельность, так как потребности ВСУ не уменьшаются", - прокомментировал возобновление тура фронтмен группы Валерий Харчишин.

Друга Ріка известна многим поклонникам украинского рока уже 26 лет. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину музыканты занимаются волонтерской деятельностью: выступают для военных, поддерживают благотворительные инициативы, в частности по восстановлению разрушенных городов, и играют благотворительные концерты, прибыль с которых идет на закрытие потребностей ВСУ.

Недавно группа выпустила новый трек "Чи ти почув", который также прозвучит на концерте в акустической версии. Песня посвящена всем разрушенным городам и пострадавшим жителям Украины из-за агрессии российских оккупантов.

Акустический концерт в Киеве станет первым в рамках тура "Інша Ріка", в дальнейшем группа планирует отыграть и другие перенесенные концерты.

Приобрести билеты на концерт можно на сайте.

На нижнем этаже Октябрьского Дворца расположено укрытие. В случае воздушной тревоги все зрители и музыканты будут ждать ее окончания там, после чего концерт будет продолжен.

К сбору средств на поддержку ВСУ можно присоединиться по следующим реквизитам: