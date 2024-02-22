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"Друга Ріка" зіграє в Києві: де і коли буде грандіозний концерт

"Друга Ріка" дасть великий концерт у Києві (фото: прес-служба гурту)
 

08.03.2024

8 березня в Києві в концерт-холі Atlas відбудеться концерт легендарного рок-гурту "Друга Ріка". В цей вечір звучатимуть улюблені хіти про кохання та, звісно, окрім пісень, гостей очікує вже звична "своя" атмосфера й благодійний аукціон, кошти з якого будуть направлені на допомогу ЗСУ.

 

Музиканти стиратимуть формати у звучанні - це буде комбінований концерт, де поєднуватимуться різні програми, без лімітів та кордонів, у всіх можливих проявах. Гурт представить композиції  як в акустичному, так і в електронному аранжуванні.

 

Додамо, що "Друга Ріка" є одними із родоначальників українського року, які за 28 років своєї активної та плідної творчої діяльності видали 7 студійних альбомів, 2 збірки та акустичний live-альбом "ІНША РІКА".

 

Гурт зіграв тисячі концертів не лише в Україні, а й по всьому світу. З початку повномасштабного вторгнення група активно займається допомогою ЗСУ, проводить благодійні концерти, аукціони та збори. Завдяки підтримці своїх прихильників, протягом 2022-2023 років музиканти зібрали понад 13 мільйонів гривень для допомоги Україні.

 

Купити квитки на великий концерт ДР можна на сайті Concert.ua за посиланням.

 

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