DOROFEEVA влаштує великий концерт у Києві: коли і де

DOROFEEVA дасть великий сольний концерт у Києві. Дійство відбудеться 27 квітня просто неба на локації Osocor Residence.

Надя закохала у свої пісні мільйони слухачів і показала, як звучить актуальна українська попмузика. За минулий рік артистка двічі їздила з турами по містах України та відвідала із благодійними концертами Америку, Канаду та Європу.

Її пісні обожнюють у 180 країнах, вони злітають на верхівки чартів, об’єднують українців по всьому світу і дають сили переживати складні часи. Наприкінці квітня "Щоб не було", "вотсап", "Кохаю, але не зовсім", "Хай пишуть", "На самоті" лунатимуть у Києві.

Під час концерту організатори проведуть благодійний аукціон, кошти з якого спрямують на потреби ЗСУ.

Квитки на концерт можна придбати за цим посиланням. Їхня вартість стартує від 699 грн.