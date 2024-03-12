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DOROFEEVA влаштує великий концерт у Києві: коли і де

Новость на русском → Вівторок 12 березня 2024 14:44
DOROFEEVA влаштує великий концерт у Києві: коли і де DOROFEEVA (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

27.04.2024

DOROFEEVA дасть великий сольний концерт у Києві. Дійство відбудеться 27 квітня просто неба на локації Osocor Residence.

Надя закохала у свої пісні мільйони слухачів і показала, як звучить актуальна українська попмузика. За минулий рік артистка двічі їздила з турами по містах України та відвідала із благодійними концертами Америку, Канаду та Європу.

Її пісні обожнюють у 180 країнах, вони злітають на верхівки чартів, об’єднують українців по всьому світу і дають сили переживати складні часи. Наприкінці квітня "Щоб не було", "вотсап", "Кохаю, але не зовсім", "Хай пишуть", "На самоті" лунатимуть у Києві.

Під час концерту організатори проведуть благодійний аукціон, кошти з якого спрямують на потреби ЗСУ.

Квитки на концерт можна придбати за цим посиланням. Їхня вартість стартує від 699 грн.

DOROFEEVA влаштує великий концерт у Києві: коли і де

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